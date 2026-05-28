An Pfingsten fanden in Edenkoben die Pfalzmeisterschaften der Masters in der Leichtathletik statt. Eine Starterin des SV Kirchheimbolanden zeigte sich in guter Form.

Katrin Niggul vom SV Kirchheimbolanden war Pfalzmeisterschaften der Masters in Edenkoben gleich doppelt erfolgreich. Im Diskuswerfen legte sie mit 28,25 Metern die Siegesweite auf den Rasen des Edenkobener Stadions. Im Kugelstoßen musste sie sich nur einer Athletin aus Nekarsulm geschlagen geben. Mit einer Weite von 10,32 Metern führte sie aber souverän die Pfalzwertung an. Somit kann für sie der Wettkampftag als Erfolg gesehen werden.

Als kleine Belohnung und gleichzeitigen Trainingsanreiz besuchte Niggul am Pfingstsonntag im saarländischen Rehlingen das größte „Dorfsportfest der Welt“, beim dem dieses Jahr Daniel Stahl, der schwedische Diskus-Olympiasieger und -Weltmeister, am Start war.