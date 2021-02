Im Laufe der vergangenen Woche wurden auf dem Firmengelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Bahnhofstraße an vier Fahrzeugen die Katalysatoren entwendet. Sie wurden augenscheinlich mit einem Winkelschleifer abgetrennt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.