In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich in Winnweiler jemand einen üblen Scherz erlaubt. Entlang der Straße An den Hopfengärten sowie der Schloß- und Kirchstraße entfernten unbekannte Täter insgesamt drei Gitterabdeckungen von Straßenabläufen und warfen sie nach Angaben der Polizei in die angrenzenden Büsche. Die ausgehobenen Kanaldeckel hatten mehrere Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen gemeldet. Außerdem wurde ein Absperrpfosten aus der Verankerung gerissen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.