Engagement, Regionalität, Gemeinschaft und Bildung hat sich der Landfrauenverband neben anderen Schwerpunkten auf die Fahne geschrieben. Da passt die Einladung ausgezeichnet ins Programm: Die Neustadter Autorin Judith Kauffmann wird in Winnweiler aus ihrem Buch „Nix Besseres wie was Gutes“ lesen – noch nie hat sie das zuvor getan.

Viele Rheinland-Pfälzer kennen die inzwischen pensionierte langjährige Radio- und Fernsehmoderatorin aus Sendungen des SWR wie „Flutlicht“, „Himmel un Erd“, von Festzugübertragungen und vor allem aus der Landesschau. Die Radiofans erinnern sich wahrscheinlich auch an ihre Anfänge in den 1970er Jahren bei SWF3. Ihre journalistische Tätigkeit spielt auch in ihrem Buch eine wesentliche Rolle: Die Pfälzerin beschreibt in „Nix Besseres wie was Gutes“ ihr Leben entlang von 31 Lieblingsgerichten und -rezepten. Das beginnt mit den geliebten Pfannkuchen für das Kind Judith über die Schneebällchen (kleine Klöße aus gekochten Kartoffeln), wie sie die Oma auftischte, die Brezelroulade aus Johann Lafers Küche bis hin zum Leichenschmaus mit Bretonischem Apfelkuchen, der aufgetischt werden soll, wenn die Autorin nicht mehr ist.

„Buch und Landfrauen passen zusammen“

„Ich habe schon öfter Lesungen gestaltet“, erzählt Kauffmann, „die in Winnweiler wird allerdings meine erste mit meinem eigenen Buch sein. Ein wenig Lampenfieber habe ich schon, freue mich aber auch sehr darauf.“ Schön wäre es, wenn sie mit den Zuhörern ins Gespräch kommen könne, betont sie: „Ich beantworte gern Fragen, wenn daran ein Interesse besteht. Ich bringe ja auch ein Stück Mediengeschichte mit.“ Dass die Einladung von den Landfrauen kommt, findet sie gut: „Das Buch und der Verband passen wunderbar zusammen. Es geht ja um Lebensgestaltung und ums Kochen, also um etwas Sinnliches.“

Sie stehe nach wie vor ausgesprochen gern in ihrer Küche, berichtet sie. „Ich lebe zwar allein, bereite mir aber jeden Tag irgendetwas Nettes zu essen. Den Satz ,Für mich lohnt sich das nicht’ kann ich nicht gelten lassen.“ An ihre Enkel habe sie inzwischen ihre Begeisterung für leckeres Selbstgekochtes weitergeben können – was sie als Erfolg verbucht.

Und natürlich wird es auch bei ihrer Lesung, die am Samstag, 2. April, um 16 Uhr im Restaurant Bischoff stattfindet, ein kulinarisches Intermezzo geben: Die Landfrauen vom Ortsverein Winnweiler bieten in der Pause Fingerfood an.

Info

Anmeldungen bis Mittwoch, 30. März, andonnersbergkreis@landfrauen-pfalz.de oder bei Landfrauen-Kreisgeschäftsführerin Stefanie Becker unter 0176 26748411.