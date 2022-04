In diesem Jahr wird wieder der Johannismarkt in Winnweiler stattfinden. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag von Ortsbürgerbürgermeister Rudolf Jacob einstimmig. Vorgesehen ist, dass vom 18. bis 20. Juni in Winnweiler gefeiert werden soll. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Corona-Pandemie immer noch nicht beendet ist. Corona-Regeln könnten deswegen natürlich eine Rolle spielen, informierte Jacob im Nachgang zur Sitzung. Mit dem Beschluss, das Fest durchzuführen, hat gleichzeitig die Suche nach Standbetreibern und Anbietern für den Johannismarkt begonnen. Die Gemeinde fordert auf, sich jetzt zu bewerben.