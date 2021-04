In der Verbandsgemeinde Winnweiler können ab dieser Woche auch sonntags Corona-Schnelltest gemacht werden: Ab 18. April wird in den ungeraden Wochen sonntags von 16 Uhr bis 19 Uhr im Bürgerhaus Münchweiler, Bahnpfad 1, getestet. In den geraden Wochen (erstmals am 25. April) wird sonntags von 16 Uhr bis 19 Uhr in Winnweiler, Schlossstraße 53, Bürgermeister-Simon-Haus, getestet. Die Testmöglichkeiten an allen anderen Tagen bleiben unverändert bestehen: Montags, 16-19 Uhr: Münchweiler, Bürgerhaushalle, Bahnpfad 1; Dienstags, 16-19 Uhr: Börrstadt, Gemeindehalle, Am Sportplatz 11; Mittwochs, 16-19 Uhr: Winnweiler, Bürgermeister-Simon-Haus, Schlossstr. 53; Donnerstags, 16-19 Uhr: Imsbach, Gemeindehalle, Gienanthstraße 36; Freitags, 16-19 Uhr: Sippersfeld, Gemeindehalle, Sportplatzstraße 5; Samstags, 16-19 Uhr: Münchweiler, Bürgerhaushalle, Bahnpfad 1.