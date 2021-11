Die „Donnersberger Impftage“ wollen die Impfungen zu den Menschen bringen. Das ist ein guter Plan – der tatsächlich funktionieren kann.

Die Idee ist begrüßenswert: Die Impfquote im Donnersbergkreis soll einen Booster erhalten durch zusätzliche Impfaktionen. Der Landkreis will die Fäden in die Hand nehmen, die Angebote koordinieren und sie unter dem einheitlichen Motto „Donnersberger Impftage“ an die Impfwilligen, vor allem aber an die noch Unentschlossenen bringen.

Die langen Schlangen an den Impfbussen zeigen es: Niedrigschwellige Angebote, die keiner vorherigen Terminvereinbarungen, keiner Telefonate und Online-Fragebögen bedürfen, kommen gut an. Aktionen, bei denen sich nicht die Bürger zunächst auf die Suche nach der richtigen Anlaufstelle, dem richtigen Ansprechpartner begeben müssen. Sondern die Impfung zu den Menschen kommt. Genau solche Aktionen sollen die „Donnersberger Impftage“ ausmachen.

Dass die Impfquote knapp elf Monate nach dem Start noch immer nicht so hoch ist wie erhofft, das ist ein Problem, dem sich vor allem Bundes- und Landespolitik widmen müssen. Gut, dass man sich im Donnersbergkreis auch auf lokaler Ebene Gedanken macht. Es ist wünschenswert, dass sich möglichst viele weitere Unterstützer finden.