In den kommenden Tagen gibt es im Donnersbergkreis und den angrenzenden Gebieten wieder mehrere Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Morgen, Freitag, macht der Impfbus des Landes Station in Göllheim. Von 9 bis 17 Uhr sind am Haus Gylnheim (Hauptstraße 31) Impfungen ohne Terminvergabe möglich. Angeboten werden Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen. Wichtig: Ausweis nicht vergessen.

Die Verbandsgemeinde Eisenberg bietet in Zusammenarbeit mit den Ärzten Klaus Barth und Karl Barwich am Samstag, 8. Januar, von 9 bis 15 Uhr eine Impfaktion in der Gymnastikhalle der Grundschule Eisenberg statt. Eine Impfung ist ohne Voranmeldung möglich. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte.

Die Ortsgemeinde Mauchenheim, kurz hinter der Kreisgrenze im Landkreis Alzey-Worms gelegen, gibt ebenfalls am Samstag, 8. Januar, die Möglichkeit zum Impfen (Erst-, Zweit- und Booster-Impfung). Von 9 bis 14 Uhr wird der Arzt Nabil Hadidi aus Kirchheimbolanden in der Mühlwiesenhalle (An der Mühlwiese 1) Menschen aus Mauchenheim und Umgebung das Vakzin verabreichen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind Versichertenkarte, Impfpass und Personalausweis, bei Erstimpfungen zusätzlich noch den Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen Covid-19 (zu finden unter www.rki.de). Personen unter 30 Jahren werden mit Moderna, darüber mit Biontech geimpft.