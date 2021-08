Der Impfbus ist nächste Woche wieder im Donnersbergkreis unterwegs. Am Montag, 16. August, hält er von 8 bis 12 Uhr am Edeka in Winnweiler, Jakobstraße 53. Am Nachmittag ist er dann von 14 bis 18 Uhr am Aldi in Eisenberg, Am Gielbrunnen 2. Der Impfbus startet in Rheinland-Pfalz in seine dritte Woche, rund 8000 Personen haben sich bereits impfen lassen. Die Impflinge können je nach Bus auf drei Impfstoffe zurückgreifen: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist nicht nötig.