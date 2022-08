Vier Mal wird der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz im September Station im Donnersbergkreis machen. Los geht es am Freitag, 2. September, auf dem Schlossplatz in Winnweiler. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Roten Kreuz. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten am Impfbus eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson. Wichtig: Ausweis nicht vergessen.

Die Termine:



Freitag, 2. September, 10 bis 17 Uhr: Winnweiler (Schlossplatz)

Montag, 5. September, 10 bis 17 Uhr: Eisenberg (Marktplatz)

Mittwoch, 21. September, 10 bis 17 Uhr: Rockenhausen (Festplatz)