Eine Impfaktion für Kinder bieten die Ortsgruppe des DRK und die Verbandsgemeinde am Samstag, 29. Januar von 9 bis 16 Uhr in der Realschule plus in Winnweiler an. Geimpft werden an diesem Tag Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Es muss ein Elternteil als Begleitung dabei sein, außerdem sind Impfpass und Lichtbildausweis vorzulegen. Unterstützt wird die Impf-Aktion von dem Kinderarzt Dr. Peter Follmann

aus Winnweiler. Die Terminbuchung erfolgt online über das Buchungsportal der Kreisverwaltung Donnersbergkreis. Es ist seit Freitag, 21. Januar, 9 Uhr freigeschaltet und ist unter dem Link:

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/Bürgerservice/OnlineTerminvergabe/

Weitere Informationen zur Corona-Schutzimpfung für Kinder sind auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit unter www.zusammengegencorona.de/impfen/kinder

zu finden.