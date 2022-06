Wer unter psychischen und psychiatrischen Belastungen leidet, für den ist eine Selbsthilfegruppe gedacht, die Irene Fleckenstein, die lange im Sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet hat, in Winnweiler gründen möchte. Sie soll sich laut Gründerin als Freundeskreis und Gemeinschaft verstehen und offen für jede und jeden sein, der oder die die eigene Erkrankung, Belastung oder auch nur vage empfundenes seelisches Ungleichgewicht bewältigen will. Hierzu gehöre auch die Erkrankung von Angehörigen. „In der Gruppe können Probleme direkt thematisiert werden, sie kann aber auch schlicht einen Halt geben. Hier kann gemeinsame Zeit gelebt werden“, heißt es in der Ankündigung der Kreisverwaltung, denn die Selbsthilfegruppe wird durch den Sozialpsychiatrischen Dienst des Kreises unterstützt. Möglich sei auch, Untergruppen zu bestimmten Themen zu bilden, und Kontakte zu anderen Hilfsangeboten zu vermitteln.

Das erste Treffen ist für Donnerstag, 23. Juni, ab 17 Uhr im Festhaus in Winnweiler geplant. Anmeldung bei Irene Fleckenstein unter Telefon 0152 51766738 oder per E-Mail an irene.fleckenstein@gmx.de.