Im Donnersbergkreis gibt es dank ehrenamtlichem Engagement mehrere Selbsthilfegruppen für psychisch kranke Menschen, Menschen in Lebenskrisen oder in belastenden Situationen.

Unterstützt werden die Gruppenleiter vom Gesundheitsamt. Die Idee dahinter ist, Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Alles, was in diesen Selbsthilfegruppen besprochen wird, wird vertraulich behandelt.

Die Selbsthilfegruppe zur Bewältigung psychischer und psychiatrischer Belastungen in Winnweiler sieht sich als Anlaufstelle um Probleme zu besprechen und Halt zu geben. Die Leitung hat Irene Fleckenstein, Telefon 0152 51766738, E-Mail irene.fleckenstein@gmx.de. Die Gruppe trifft sich 14-tägig in den ungeraden Wochen, donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr bei der protestantischen Kirchengemeinde, Höringer Straße 8.

Die Selbsthilfegruppe „Coaching und vieles mehr“ in Rockenhausen will bei Konflikten unterstützen und mit Übungen und Anleitungen Stress bewältigen. Leiterin ist Silvia Sünder, Telefon 0160 4499998. Die Gruppe trifft sich 14-tägig mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Gesundheitsamt.

Die Selbsthilfegruppe „Perspektive wechseln und sich gegenseitig Mut machen“ in Obermoschel will das Verständnis für psychische Erkrankungen verbessern und Bewältigungsstrategien erproben. Die Leitung hat Angela Biscotti, Telefon 06362 9229717. Die Gruppe trifft sich 14-tägig dienstags ab 19 Uhr im protestantischen Gemeindehaus, Kirchenstraße 13.

Die Selbsthilfegruppe zur Alltagsbewältigung in Kirchheimbolanden wird von Heidi Toonstra-Schappert geleitet. Erreichbar ist sie im Festnetz unter 06357 509886, mobil unter 0152 38829829 und per E-Mail unter heidi@toonstra.de. Die Gruppe trifft sich 14-tägig in den geraden Wochen, donnerstags von 10 bis 12 Uhr in der Liebfrauenkirche (Haus der Familie).

Die Göllheimer „Freizeitgruppe seelische Gesundheit“ möchte Erwachsenen Mut machen und gemeinsam Zeit gestalten. Die Leitung hat Sylvia Kaiser, Telefon Festnetz 06352 7495251, mobil 015772063670. Die Gruppe trifft sich 14-tägig mittwochs von 15 bis 17 Uhr im protestantischen Gemeindehaus, Hauptstraße 39.

Der Eisenberger „Gesprächskreis Depression – Reden hilft“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Vertrauen in sich selbst wiederzufinden. Die Leitung hat Vera Bernhard-Kinzer, 06351 1465399, shg-reden@gmx.de. Die Gruppe trifft sich 14-tägig, in den geraden Wochen dienstags um 19 Uhr im Beratungs- und Familienzentrum, Kerzenheimer Straße 42.

Die Kontaktgruppe Eisenberg für Menschen mit psychischen Grenzen will gemeinsam Schwierigkeiten meistern, Erfahrungen austauschen und Freizeit gestalten. Leiter ist Siegfried Schmeiser, 06351 8351, Schmeiser-Eisenberg@t-online.de. Die Gruppe trifft sich 14-tägig in den ungeraden Wochen, mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr im Beratungs- und Familienzentrum, Kerzenheimer Straße 42.