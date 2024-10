Viele, vor allem die Flohmarktbesucher, kamen schon am frühen Sonntagmorgen in die kleinste pfälzische Stadt und wollten sich die unterschiedlichen Angebote des Herbstmarktes Obermoschel ansehen. Der wurde bei bestem Wetter seinem Ruf als Publikumsmagnet gerecht. Daran konnte auch das anfangs noch recht kühle Wetter nichts ändern. „Wir sind das gewöhnt und haben unsere Wintersachen an“, berichteten Patricia Schuster und Karin Auer, die ihre Tupperwaren an die Frau oder den Mann bringen wollten. Die Auswahl war groß auf der „Flohmarktallee“. Ansonsten wurden die Weine der Vorjahre mit guten Ernteergebnissen kredenzt. Handwerks-, Bauern- und Essensstände waren in der Unnergass (Wilhelmstraße) präsent. Bei der Moschelland-Baumschule gab es Obst und Säfte. Hinzu kam der verkaufsoffene Sonntag.