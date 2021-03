Die Beratungen zum Doppelhaushalt für dieses und das kommende Jahr standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bisterschied.

Matthias Keßler von der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde erläuterte das Zahlenwerk, das in diesem Jahr im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 28.582 Euro schließt. 2022 dagegen ergibt sich ein Überschuss von 8603 Euro, weil Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen zunehmen und Gewerbesteuerrückzahlungen geleistet werden müssen. Zur Investition in den Spielplatz wird in diesem Jahr ein Investitionskredit von 10.000 Euro aufgenommen.

Gemeinsam mit Michael Groß von der Verwaltung erläuterte Ortsbürgermeister Erich Dindorf die abgeschlossenen Verträge zum Repowering des Windparks Birkenkopf, wo drei Anlagen durch zwei größere, leistungsfähigere Windräder ersetz werden sollen. Gestattungsverträge für die Kabelverlegung und Zuwegung sowie über den landespflegerischen Ausgleich wurden mit dem künftigen Betreiber abgeschlossen. mhz