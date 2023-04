Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Hinten sicher stehen – nach vorne geht immer etwas.“ So lautet oft die Marschroute von Trainern an ihre Spieler. Verkehrt kann das nicht sein. In C- , B- und A-Klasse gibt es Spieler, die in fast jeder Partie treffen. Wer sind die Matchwinner?

TuS Göllheim (A-Klasse), TuS Steinbach II/SV Börrstadt (B-Klasse) und SV Kirchheimbolanden II (C-Klasse): Alle drei Mannschaften stellen nicht nur die stärkste Abwehr, sondern auch den