Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur, dass Hans Appel im hohen Alter eine Autobiografie verfasst hat: Der langjährige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Göllheim hat quasi nebenbei noch ein Werk übers Zellertal verfasst. Am Mittwoch überreicht er es an einen guten Freund: Herbert Bayer aus Einselthum nimmt es zu seinem 80. Geburtstag in Empfang.

Mit über 85 Jahren hat sich Hans Appel daran gemacht, eine Autobiografie zu schreiben. 700 Seiten hat er über seine Erinnerungen verfasst. In einer Art Auskopplung ist daraus noch