Nach eigenem Bekunden hatte sie vor dem Aussteigen die Handbremse wohl nicht richtig angezogen: Nachdem sich ihr fahrerloser Wagen in Bewegung gesetzt hatte, versuchte eine 43-jährige Frau am Montagmorgen in der Winnweilerer Schulstraße, die Handbremse nachträglich festzuziehen. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Ihr Fahrzeug stieß gegen ein anderes Auto. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Polizei ein Schaden von 1600 Euro.