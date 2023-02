Die Hürde ist genommen: In der Verbandsgemeinde Winnweiler sei die geforderte Akzeptanz-Quote für Glasfaser-Hausanschlüsse deutlich übertroffen worden. Somit sei der Weg dafür frei, dass der Versorger Deutsche Glasfaser die Ausbauplanung anpackt. Wie am Donnerstag Rudi Jacob, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, informierte, wird die VG nun flächendeckend mit Leitungen ausgestattet, die schnellste Datenübermittlung ermöglichen.

Nach Angaben des Versorgers hätten sich bei der sogenannten Nachfragebündelung mehr der ein Drittel der Haushalte vorab für einen Anschluss entschieden und sich für den Fall des Ausbaus bereits vertraglich gebunden. Eine entsprechende Akzeptanz war Grundvoraussetzung dafür, dass das Unternehmen den Ausbau überhaupt in Angriff nimmt.

Letzte Vertragsabschlüsse am 3. März möglich

Das Versorgungsunternehmen weist darauf hin, dass sich Bürgern in der Verbandsgemeinde bei einem „Abgabetag“ Anfang März die letzte Chance bietet, sich einen Glasfaser-Hausanschluss zu sichern. Am Freitag, 3. März, könnten von 10 bis 20 am Servicepunkt in der Winnweilerer Schlossstraße letztmals Vertragsvereinbarungen besiegelt werden.

Zwischenzeitlich berate das Unternehmen Interessenten kostenlos unter der Telefonnummer 02861 8133 410. Für Gewerbetreibende insbesondere in den Gewerbegebieten gebe es ebenfalls eine Nachfragebündelung. Unternehmen in der VG könnten jetzt noch nachziehen und sich einen Glasfaseranschluss sichern.