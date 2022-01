In den Sommer- und Herbstferien sollen als Reaktion auf die Pandemie alle Grundschulen und Kitas in der VG Winnweiler mit stationären Raumluftanlagen ausgestattet werden. Sowohl organisatorisch als auch finanziell ist das allerdings eine Herausforderung.

Die entsprechenden Aufträge hat der Verbandsgemeinderat nun in vier Einzelpaketen vergeben. Mit der Maßnahme soll – auch nach Corona – dauerhaft eine gute und vor Infektionen schützende Belüftung der Klassen- und Gruppenräume in den Einrichtungen in Trägerschaft der VG Winnweiler sichergestellt werden. Die Maßnahme wird insgesamt rund 1,14 Millionen Euro verschlingen – das ist deutlich mehr, als ursprünglich veranschlagt war.

Bei einer vorherigen Kostenschätzung war die Verwaltung noch davon ausgegangen, dass ein Betrag von 834.000 Euro zur Ausstattung der Schulen und Kitas ausreichen wird. „Wir haben es hier mit einer Preissteigerung von 27 Prozent zu tun. Dies wird vor allem durch die gestiegene Nachfrage verursacht“, betonte Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU) das momentan große bundesweite Interesse an solchen Anlagen.

Preissteigerung von 27 Prozent noch günstig

Auch in Rheinland-Pfalz rüsteten derzeit zahlreiche Schulen nach, die Lieferzeit betrage deshalb mindestens 22 Wochen. „Es ist schwierig, überhaupt Anbieter zu finden, die Lieferung und Montage übernehmen“, so Jacob. Teilweise seien an anderen Standorten im Land und von anderen Anbietern die Preise um bis zu 40 Prozent erhöht worden – die VG Winnweiler sei da mit 27 Prozent noch vergleichsweise günstig davon kommen, so der Bürgermeister.

Vier unterschiedliche Pakete hatte die Verwaltung ausgeschrieben, zwei Unternehmen hatten Angebote abgegeben. Beide kommen zum Zug – wobei ein lokaler Anbieter drei Pakete, eine Firma aus dem weiteren Umfeld das vierte erhält. Im ersten Bündel sind die Arbeiten für die Kindertagesstätte „Arche Noah“ und die benachbarte Astrid-Lindgren-Grundschule in Münchweiler zusammengeführt worden. Hier werden knapp 343.000 Euro verbaut. Paket zwei betrifft die Maria-Montessori-Schule in Winnweiler, dort sind 277.000 Euro für die Installation der Lüftungsanlagen aufzubringen.

Eigenanteil der Verbandsgemeinde: rund 500.000 Euro

Paket drei umfasst die Kindertagesstätten „Unterm Regenbogen“ in Lohnsfeld, „Zauberstern“ in Steinbach, „Sonnenkinder“ in Höringen, „Sternenhimmel“ in Imsbach und „Unterm Regenbogen in Wartenberg-Rohrbach. Knapp 240.000 Euro kosten die Geräte für diese fünf Einrichtungen. Das vierte Paket beinhaltet die Grundschulen in Sippersfeld, Alsenbrück-Langmeil und Imsbach. Für diese wird eine Summe von 282.000 Euro fällig.

Abzüglich der Zuschüsse, die für diese Investitionen gewährt werden, hat die Verbandsgemeinde einen Eigenanteil von insgesamt 500.000 Euro zu stemmen. Bei einer Gegenstimme hat der Rat die vier Aufträge an die beiden Anbieter vergeben.