Felix Banaszak besucht den Donnersbergkreis und macht unter anderem Station im Jugendraum in Kriegsfeld. Dort erfährt er, wie wichtig das Thema Jugendarbeit auf dem Land ist.

Nur wegen dem schönen Wetter, der Aussicht und der netten Runde Tischfußball war Felix Banaszak nicht in den Donnersbergkreis gekommen. Der Bundesvorsitzende der Grünen kam auf Einladung der Landtagsabgeordneten Lisett Stuppy in die Nordpfalz und besuchte neben Kirchheimbolanden und Winnweiler auch die Gemeinde Kriegsfeld. Dort ging es in der Gesprächsrunde, unter anderem mit Ortsbürgermeisterin Angi Brabänder, vor allem um fehlende Jugendangebote auf dem Land. Im Austausch mit einigen Vertretern der Grünen Jugend bekam Banaszak ein klares Bild davon, an welchen Angeboten es fehlt und wo Handlungsbedarf besteht. Diese Hausaufgaben nimmt Banaszak mit zurück in den Bundestag, betonte aber auch die Notwendigkeit für die Gesellschaft, generell die Bedürfnisse von Kindern und vor allem Jugendlichen mehr mitzudenken. Letztlich sei die Landflucht auch einer der Punkte, der am Ende dafür sorge, dass ganze Regionen sich abgehängt fühlen und sich so auch für extreme politische Positionen öffnen.