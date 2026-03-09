Die Abgeordnete aus Rüssingen will mehr Ärzte fürs Land und stellt den NC im Medizinstudium zur Debatte. Für junge Menschen fordert sie mehr Angebote und Mitsprache.

Lisett Stuppy will Brückenbauerin sein. „Ich bin keine Politikerin, die Geld von A nach B trägt. Ich stehe vor Türen und führe Gespräche“, betont die Abgeordnete der Grünen, die bereits seit 2021 im Landtag sitzt. Gerne möchte sie ihre dort begonnene Arbeit fortführen. Am liebsten durch das Direktmandat im Donnersbergkreis, allerdings hat Stuppy auch über den siebten Platz auf der Landesliste gute Chancen, weiter Abgeordnete zu bleiben.

Und dabei sieht sich die 38-Jährige als eine Art Kommunikatorin. „Ich mag es, Themen und Menschen zusammenzubringen“, sagt sie. Es brauche nicht nur gute Ideen, sondern auch Leute, die mitziehen. Genau an dieser Stelle will sie die genannten Brücken bauen und aufzeigen, was möglich ist. Besonderes Anliegen ist Stuppy die Familien- und Frauenpolitik. Die zweifache Mutter möchte andere Mütter stärken. Im Landtag hat Stuppy bereits die Gruppe „Mütter im Landtag“ gegründet. „Und die Gruppe wächst“, betont sie. Dabei gehe es darum, sich auszutauschen und gegenseitig Rückenwind zu geben – auch über Parteigrenzen hinaus.

Ziel: Energiewende, von der alle profitieren

Lisett Stuppy wurde die grüne Politik in die Wiege gelegt: Umweltschutz, Klimapolitik, Gleichstellung von Mann und Frau. „Wir wollen Rheinland-Pfalz durch eine Energiewende voranbringen, von der alle profitieren“, sagt Stuppy. Saubere Energie, die dezentral entstehe, würde auch die besonders im ländlichen Raum oft defizitären kommunalen Haushalte entlasten. „Das soll nicht als Zwang verstanden werden, sondern als Möglichkeit, um handlungsfähiger zu werden und Energie bestenfalls gemeinsam nutzen zu können“, so Stuppy. Sie wünscht sich, dass generell positiver mit dem Gedanken der Energiewende umgegangen werde. Und dass erneuerbare Energie interkommunal gedacht wird. „Man könnte beispielsweise mehr in Windparks denken, anstatt ein Windrad auf einen Berg zu stellen. Und dann die Einnahmen daraus in den Kommunen rundherum teilen“, schlägt sie vor.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Auf den Donnersbergkreis bezogen, liegt Stuppy unter anderem die Gesundheitsversorgung am Herzen. „Es braucht nicht immer die Klinik vor Ort, aber auf dem Land braucht es Ansprechpartner in direkter Nähe“, sagt Stuppy und meint damit den Dorfarzt oder das inzwischen vielerorts gewünschte Medizinische Versorgungszentrum (MVZ). Dafür muss es ein Anliegen sein, mehr Ärzte auszubilden. „Leute, die in den Beruf wollen, sollen auch die Chance bekommen“, fordert Stuppy und stellt damit auch in Frage, ob ein Numerus clausus von 1,0 fürs Medizinstudium wirklich noch zeitgemäß und zielführend ist. „Wir müssen einfach mehr Menschen in diese Ausbildungen bekommen“, so Stuppy.

In den Fokus will die 39-Jährige auch die Jugendpolitik rücken. „Es braucht konsumfreie Räume für junge Menschen. Es braucht mehr Jugendräume, mehr Abenteuerspielplätze“, sagt Stuppy. Kurz gesagt: Möglichkeiten für Jugendliche, sich zu treffen. „Und es ist falsch, wenn man denkt, man müsse nur einen Raum schaffen und keine Angebote, um das auch zu begleiten“, ergänzt sie. Aktuell würden junge Menschen zu wenig gehört und miteingebunden. Das wolle sie ändern.

„Nach Mainz zu ziehen, war nie eine Option“

Anpacken möchte sie gerne auch direkt im Donnersbergkreis. „Ich komme vom Land, ich komme von hier und das nimmt man mir auch ab“, sagt sie selbstbewusst. Lisett Stuppy ist in der Pfalz, im Donnersbergkreis, verankert und vor Ort auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag und im Göllheimer VG-Rat. Außerdem ist sie aktive Fasnachterin, spielte viele Jahre Fußball beim FC Marnheim. „Ich bin weiterhin gerne ehrenamtlich tätig, verkaufe auch mal die Bratwurst bei einem Spiel. Das gehört für mich einfach dazu“, sagt sie. In Mainz arbeitet sie schon lange, war vor ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete bereits als Landesbeamtin tätig. „Nach Mainz zu ziehen, war für mich jedoch nie eine Option“, betont sie. Ihr Zuhause bleibe Rüssingen, der Donnersbergkreis und die Pfalz.

Info

Wir stellen alle acht Direktkandidaten des Wahlkreises Donnersbergkreis im Porträt vor. Bereits erschienen sind: Jessica Albert (Die Linke) am 18. Februar, Christian Caspary (FDP) am 21. Februar, Lars Kairies (FWG) am 24. Februar, Damian Lohr (AfD) am 26. Februar, Jaqueline Rauschkolb (SPD) am 5. März und Andrea Schmitt (CDU) am 7. März.