„Dem Himmel ganz nah“. Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, laden die Dekanate rund um den Donnersberg auf den höchsten Berg der Pfalz ein, um – dem Himmel ganz nah, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Beginn ist um 11 Uhr an der Keltenhütte. Mitgestaltet wird der Gottesdienst von Diakonin Heide Plattner, den Pfarrerinnen Margit Nickel und Birgit Rummer sowie dem Posaunenchor der protestantischen Kirchengemeinde Kirchheimbolanden unter Leitung von Bezirkskantor Martin Reitzig.

„Glauben. Entdecken. Feiern.“ Unter diesem Motto laden die katholische Pfarrei Heilig Kreuz und die protestantische Kirchengemeinde Winnweiler zum ökumenischen Gottesdienst ein. An Christi Himmelfahrt wird um 10 Uhr an der Igelborner Hütte gefeiert, bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche Herz Jesu. Im Anschluss sind alle Mitfeiernden zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.