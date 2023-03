Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Jahr eröffnete Cornelia Löser ihren kleinen Laden für Geschenk- und Dekorationsartikel in der Vorstadt. Jetzt hat sie eine Gelegenheit beim Schopfe gepackt und hat sich vergrößert. Zu finden ist sie jetzt in der Schloßstraße 2, wo vor kurzem noch die Geschäftsstelle der Stadt-CDU war.

Kommt man durch den Vorstadtturm in die Innenstadt, wird der Blick in ein Geschäft gelenkt, das in hellem Licht erstrahlt und einladend dekoriert ist. Die Inhaberin hat den