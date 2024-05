Einen Schaden von rund 200 Euro haben bislang unbekannte Täter an einem in der Gonbacher Straße geparkten Opel Corsa verursacht. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.