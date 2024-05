Nach dem Dauerregen ist der Pegel des Speyerbachs in Neustadt gesunken. Clemens Litty vom Medienteam der Feuerwehr Neustadt berichtete am Samstagmorgen, dass der Pegel um etwa 1 Uhr nachts noch bei 71 Zentimetern gelegen habe. Um 9.30 Uhr am Samstag sei er auf 57 Zentimeter gesunken. „Wir überwachen den Pegelstand weiterhin und werden tätig, falls es doch noch kritisch werden sollte“, sagte Litty. Der Dauerregen, der am Freitag eingesetzt hatte, sorgte in der Nacht für keine größeren Einsätze in Neustadt, teilte Litty weiter mit. Die Wehrkräfte mussten lediglich nach Duttweiler wegen eines Wassereinbruchs ausrücken. Ursache war dort ein verstopfter Wasserabfluss eines Daches gewesen.