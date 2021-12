In Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Winnweiler bietet die Verbandsgemeinde Winnweiler eine weitere Gemeindeimpfung am Samstag, 18. Dezember, ab 9 Uhr in der Realschule Plus in Winnweiler an. Hierfür werden im Vorfeld im Rathaus in Winnweiler und am Impftag vor Ort Nummern ausgegeben. Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.winnweiler-vg.de.