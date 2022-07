Ob gegen Stromausfälle, fehlendes Gas oder Hochwasser – die Verbandsgemeinde Winnweiler will für den Notfall gerüstet sein.

So sollen zum Beispiel 15 mobile Stromerzeuger besorgt werden, die eine Leistung von etwa 30 Kilowatt haben. Damit können Notunterkünfte im Falle eines länger andauernden Stromausfalles mit elektrischer Energie versorgt werden. Die Geräte sollen so konzipiert sein, dass sie sowohl für die Einspeisung stationärer Installationen, als auch für die Stromversorgung an Einsatzstellen mit mobilen Netzen Verwendung finden können.

Zum Thema Gasmangellage planen zahlreiche Kommunen die Einrichtung von Wärmeräumen in öffentlichen Gebäuden. Zur Beheizung kommen mit Heizöl betriebene Gebläse in Frage. Die Verwaltung plant die Anschaffung dieser Gebläse für 20 Unterbringungsmöglichkeiten sowie die Lagerhaltung von entsprechenden Heizölvorräten.

Nachts gewarnt werden

Neben der Energiekrise bleibt in der VG Winnweiler weiter die Hochwasserproblematik im Blick. Dafür möchte die VG an neuralgischen Stellen digitale Pegelstandsmesser sowie Niederschlagssensoren anbringen. Die sollen dann beim Bauhof und der Feuerwehr bei entsprechenden Pegelständen beziehungsweise Regenmengen rechtzeitig einen Alarm auslösen. Insbesondere nachts ist das von Bedeutung. Durch das rechtzeitige Eingreifen, zum Beispiel durch den Einsatz von Sandsäcken oder der Räumung von Einläufen von Treibgut soll die Entstehung von Schäden verhindert oder zumindest deutlich reduziert werden.