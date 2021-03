Eine bei Baggerarbeiten am Steinbacher Sportplatz beschädigte Gasleitung rief am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren der Region auf den Plan. Nach Angaben der Feuerwehr trat Erdgas aus der Leckage und strömte in die Umgebung. Die alarmierte Feuerwehr sperrte zunächst den Schadensort ab und übernahm den Brandschutz. Gleichzeitig wurden neben der Feuerwehren der VG Winnweiler auch der Gefahrstoffzug des Donnersbergkreises alarmiert.

Auf den umliegenden bewohnten Grundstücken nahm die Feuerwehr Messungen vor, ob sich irgendwo ein gefährliches Gas-Luftgemisch entwickelte. Dank des leichten Luftzuges rings um den Sportplatz verflüchtigte sich das austretende Erdgas aber sehr schnell. Relativ schnell waren auch Fachleute des Erdgas-Versorgungsunternehmens vor Ort. Es gelang ihnen, das Leck rasch abzudichten.