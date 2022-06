Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte über Pfingsten im Schulhof der Maria-Montessori-Grundschule in der Schulstraße ein kleines Fußballtor beschädigt. Das teilte die Polizei Rockenhausen am Mittwoch mit. Das fest verankerte Tor wurde mitsamt den Pflastersteinen aus dem Boden gerissen. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 06361 917-0 um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.