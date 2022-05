Schon seit vergangenem Jahr ist die L401 von Kirchheimbolanden nach Alzey auf verschiedenen Abschnitten gesperrt. Ab Freitagnachmittag wird ein weiterer Bauabschnitt für den Verkehr freigegeben. Ganz weg ist die Baustelle aber immer noch nicht.

Eigentlich sollte seit Ende April die L401 von Kirchheimbolanden nach Alzey wieder durchgängig befahrbar sein. Doch darauf müssen die Autofahrer noch einen weiteren Monat warten. Hintergrund für die Verzögerungen der Bauzeit sind nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Worms Kapazitätsengpässe bei der ausführenden Baufirma sowie Schwierigkeiten beim Bau, die im Vorfeld nicht absehbar gewesen waren.

Gute Nachrichten gibt es dennoch: Ein weiterer Teilabschnitt des Bauprojekts, das rund 3,2 Millionen Euro kosten soll, ist fertig gestellt. Die Strecke zwischen Morschheim und der Abzweigung K9 Richtung Mauchenheim soll laut LBM im Laufe des Freitagnachmittags, 6. Mai, wieder freigegeben werden. Die Arbeiten seien in diesem Streckenabschnitt der L401 weitgehend fertiggestellt. Restarbeiten könnten auch während des Verkehrsbetriebs abgeschlossen werden.

Autobahnauf- und -abfahrt nur Richtung Mainz

Die weiteren Bauarbeiten auf der L401 konzentrieren sich nun auf den Abschnitt zwischen der K9-Abzweigung nach Mauchenheim und der Autobahnanschlussstelle A63 Freimersheim. Dieser soll bis voraussichtlich Ende Mai gesperrt sein. Die Arbeiten haben weiterhin Auswirkungen auf die Zu- und Abfahrten der Autobahn. So können Verkehrsteilnehmer bei Freimersheim lediglich in Fahrtrichtung Mainz auf die A63 auf- beziehungsweise von ihr abfahren. Das Auf- und Abfahren in Richtung Kaiserslautern ist weiterhin nicht möglich.

Seit August 2021 wird die L401 abschnittsweise aus bautechnischen Gründen sowie aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit unter Vollsperrung auf einer Länge von insgesamt rund 8,5 Kilometer zwischen Kirchheimbolanden und Freimersheim/Wahlheim erneuert. Der erste Bauabschnitt des großen Projekts war noch schnell erledigt. Laut LBM-Chef Bernhard Knoop konnte der Bauabschnitt zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Freimersheim und der Einmündung zur Kreisstraße nach Wahlheim termingerecht fertiggestellt werden.

Verzögerungen schon über Winter

Verzögerungen hatte es dann aber im zweiten Bauabschnitt gegeben. Ab Mitte Oktober war im Kreisel Am Steinernen Berg – am Gewerbegebiet, bei Borg Warner – kein Durchkommen mehr in Richtung Morschheim beziehungsweise Alzey. „Leider konnten diese Arbeiten nicht wie geplant vor dem Jahreswechsel fertiggestellt werden“, bedauerte Bernhard Knoop damals. Die Gründe lagen nach den Worten des Wormser LBM-Chefs in „fehlenden Personal- und Geräte-Kapazitäten“ beim mit der Ausführung betrauten Bauunternehmen.

Anschließend hatte auch noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bis Mitte Februar wurde eine witterungsbedingte Pause über die kalten Wintermonate eingelegt, und auch danach war es noch einmal ziemlich kalt geworden. Um den Asphalt so aufzubringen, dass er auch seine Qualität entfaltet und lange hält, müssten die Temperaturen aber stabil bei über fünf Grad liegen. Und weil der Asphalt lagenweise eingebaut wird, dürfte es keinesfalls regnen, sonst schadet es der Straßendecke. Die Bauarbeiten des dritten Abschnitts bei Morschheim hatten letztlich Ende März begonnen.