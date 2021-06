Für das Winnweilerer Freibad werden nun doch weitere 125 Zwölferkarten angeboten. Das haben die Verbandsgemeinde-Werke am Dienstag mitgeteilt.

Erworben werden können die Tickets ab Donnerstag an der Schwimmbad-Kasse. Die Verwaltung hatte am 18. Juni entschieden, vorerst keine weiteren Eintrittskarten für das Bad zu verkaufen. Grund sei die hohe Anzahl an bereits abgesetzten Tickets (1100 Dauer-, 550 Zwölferkarten) sowie die Corona-bedingte Begrenzung der Besucherzahl auf 550 Gäste. Dies habe wiederholt dazu geführt, dass der Einlass geschlossen werden musste und selbst Inhaber von Dauerkarten keinen Zugang erhalten haben.

Die VG weist zudem darauf hin, dass mit dem Erwerb der Zwölferkarte auch die Verpflichtung verbunden ist, beim Betreten des Geländes zur etwaigen Kontaktnachverfolgung die Luca-App zu nutzen. Alternativ gibt es an der Kasse zum Preis von einem Euro Luca-Schlüsselanhänger. Pro Person wird nur eine Zwölferkarte ausgegeben. Dadurch soll „möglichst vielen Bürgern der Badbesuch ermöglicht werden“, so die VG-Werke.