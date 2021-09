Am 3. Oktober endet die Freibad-Saison in Winnweiler. Zuvor ändern sich aber bereits die Öffnungszeiten, teilt die VG-Verwaltung mit.

So können Frühschwimmer letztmals am Donnerstag, 2. September, ab 7 Uhr ihre Bahnen ziehen. Grund sei, dass es inzwischen um 6 Uhr morgens noch dunkel sei und die notwendigen Arbeiten vor der täglichen Öffnung ausreichend Tageslicht erforderten, so die Verwaltung.

Ab 20. September steht dann nur noch das Schwimmerbecken zur Verfügung, zudem ändern sich die Zeiten. Geöffnet hat das Bad dann in den restlichen beiden Wochen Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 15 Uhr.