Der Einzugs ins Endspiel war ein hartes Stück Arbeit für die Spielerinnen aus Münchweiler. Sie mussten dafür sogar nachsitzen.

Das Damenteam des TuS Münchweiler, das in einer Spielgemeinschaft mit Alsenbrück-Langmeil und Sippersfeld spielt, hat das Finale im Westpfalz- und Nahepokal erreicht. Bis zum Finaleinzug war es aber ein hartes Stück Arbeit – und es brauchte auch Nervenstärke.

Das Halbfinale im Frauen-Westpfalz- und Nahepokal zwischen dem TuS Münchweiler und der SG Thaleischweiler-Fröschen/Harsberg bot am vergangenen Samstag alles, was den Pokal ausmacht. Der TuS ging vor etwa 100 Zuschauern bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung, Spielführerin Leonie Scheidt hatte getroffen. Lange hielt Münchweiler in einem fairen Spiel die Führung, aber nicht lange genug. Denn in der 79. Minute schafften die Gäste durch Katharina Schollenberger den Ausgleich.

Gegner Pokalfinale zu Hause vermasselt

Da in der Verlängerung keines der beiden Teams traf, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und hier hatte Münchweiler das bessere Ende für sich: Julia Blümmert, Isabelle Nermerich, Cantara Ajami und Karla Liesler trafen für den TuS, während bei den Gästen nur drei Spielerinnen verwandeln konnten. 5:4 nach Elfmeterschießen lautete also der Endstand, mit dem der TuS den Gästen auch das Pokalfinale zu Hause vermasselte.

Denn der diesjährige Pokalfinaltag im Mädchen- und Frauenfußball findet am Samstag auf dem Rasenplatz der SG Thaleischweiler-Fröschen statt. Den Auftakt macht am Samstag das Endspiel der E-Juniorinnen (U10), in dem sich der 1. FC Kaiserslautern und der SV Kottweiler/Schwanden gegenüber stehen. Das Endspiel der Frauen steht als letzte Partie des Tages um 18 Uhr auf dem Plan: Der TuS Münchweiler trifft dann im Finale auf die SG VfB Kirn/SC Kirn-Sulzbach, die ihr Halbfinale mit 4:2 beim SV Kottweiler-Schwanden II gewonnen hatte.