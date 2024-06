Die Demonstration der Klimaschutz-Bewegung führt am Freitag durch die Landauer Innenstadt. Dabei kommt es zu einem Die-in. Was hat es mit der Aktion auf sich?

Es passierte bei einem Redebeitrag am Obertorplatz. Bis zum vorher vereinbarten Codewort ist auf dem Demozug von Fridays for Future alles ruhig. Als der Redner auf die anstehende Europawahl zu sprechen kommt, wirft sich ein Großteil der Demonstrierenden auf den Boden. Einige halten Grabsteine aus Pappe in die Luft. Als „Die-In“, also gemeinsames Sterben, bezeichnet man die Aktionsform.

Die Demonstration beginnt am Freitag um 15 Uhr am Eingang zum ehemaligen Landesgartenschau-Gelände. Ungefähr 120 Teilnehmer zählt die Demo, unter anderem ist Landaus Bürgermeister Lukas Hartmann anwesend. 20 Minuten lang wird sie mit Redebeiträgen auf die anstehende Demo eingeschworen. Thema der Ansprachen: Klimagerechtigkeit und die Relevanz der Stimmabgabe bei den Europawahlen am 9. Juni. Man rücke näher an globale Kipppunkte der Erderwärmung heran. Daher sei es wichtig, für eine klimagerechte Politik zu stimmen.

Was ist der Grund für die Aktionsform?

„Zeit für Taten, nicht für Worte – internationale Klimapolitik jetzt“, ist vor der Bühne zu lesen. Das von der letzten Rednerin ausgerufene Ziel für den Tag: „möglichst laut sein und vielen Menschen die Dringlichkeit nahebringen“. Die als Rundkurs angelegte Route des Demo-Zugs führt durch die Ostbahnstraße zum Obertorplatz, wo mit dem Die-In eine Zwischenkundgebung veranstaltet wird. Lautstark fordert die Demo das Einhalten der Klimaziele. Die Erderwärmung müsse auf 1,5 Grad begrenzt werden.

Tim Melchert von Fridays for Future erklärt das Konzept dieser Protestform: Mit dem kurzzeitigen Hinlegen auf der Straße werde Aufmerksamkeit generiert. Klar, alltäglich ist es nicht, viele Leute gleichzeitig auf dem Boden zu sehen. Was ist aber der inhaltliche Aufhänger? Man mache auf Klimatote aufmerksam, sagt Melchert, also Menschen, die beispielsweise bei Starkwetterereignissen ums Leben kommen. Und ist man bei Fridays for Future mit der Teilnehmerzahl zufrieden? Melchert hält 120 Leute angesichts der Umstände für eine ordentliche Zahl. Es gebe mit den Feierlichkeiten zum Stadtgeburtstag eine Parallelveranstaltung, außerdem sei Brückentag und die Teilnehmerzahlen bei Klima-Demos seien insgesamt zurückgegangen.