Befreit aufspielen kann Hockey-Zweitligist TG Frankenthal im letzten Saisonspiel am Sonntag, 14.15 Uhr, auf dem heimischen Jahnplatz gegen Meister Münchner SC.

Die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop hat den Klassenverbleib schon länger sicher und rangiert mit 25 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Motiviert sind die Frankenthaler allerdings schon, denn den vierten Rang gilt es, gegen den Verfolger Wiesbadener THC zu verteidigen.

Die Münchner werden ihrerseits alles daransetzen, die Saison als ungeschlagener Meister zu beenden. Bislang steht ihre Bilanz bei 16 Siegen und einem Unentschieden. Im Hinspiel in April gab’s gegen die TG Frankenthal einen 5:0-Sieg. Aufpassen muss die TG-Abwehr auf die Torjäger, Xavier Kalix (19 Tore) und Nikas Berendts (14).

Den Klassenverbleib noch nicht gesichert hat die TG Frankenthal II, die in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Samstag, 13 Uhr, auf dem Jahnplatz gegen den HC BW Speyer punkten will.