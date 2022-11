Bei einem Unfall in der Nacht zum Samstag wurde eine 27-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis leicht verletzt. Kurz nach Mitternacht war sie mit ihrem Fahrzeug auf der Winnweilerer Jakobstraße in Richtung Lohnsfeld unterwegs und stieß dort gegen einen geparkten Renault Mégane – an beiden Autos entstand Totalschaden. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 17.000 Euro.