Die Polizei sucht einen weißen Kastenwagen, dessen Insassen am vorigen Donnerstag, 7. Mai, auf der L 449 einen Unfall verursacht haben. Der Fahrer eines Motorrollers war zwischen 18.15 und 18.25 Uhr vom Elbisheimer Hof in Richtung Marnheim unterwegs, als ihn das nicht beschriftete Auto überholte. Nachdem dieses wieder eingeschert war, ist plötzlich aus dem Beifahrerfenster eine kleine Jägermeister-Flasche geworfen worden. Der Roller hat diese überfahren und ist dadurch zu Fall gekommen – beim folgenden Sturz hat sich der Mann leicht verletzt. Der Verursacher hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Kastenwagen geben kann, soll sich bei der Polizeidienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 melden.