Oft verkannt: Der Klimawandel bringt auch eine höhere Gefahr durch Flächen- und Vegetationsbrände mit sich – für alle Menschen, für die Einsatzkräfte im Besonderen. Bei einer Übung auf einem brennenden Feld mit einem international anerkannten Experten machten die hiesigen Wehren wichtige Erfahrungen.

Hitze und Dürre brachten die Feuerwehren im Jahr 2023 an ihre Belastungsgrenzen. Allein die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Göllheim hatten in den Monaten Juni und Juli rund 30 Vegetationsbrände zu löschen. Im Jahr darauf zeigte sich die Natur von einer anderen Seite: Dank der nassen Witterung blieben die großen Brände weitestgehend aus. Dennoch bereiten sich die Wehren in der VG Göllheim intensiv auf die weiteren Herausforderungen durch den Klimawandel vor.

Feuerlinie auf dem Stoppelfeld

Der international anerkannte Experte Christian Schmidt, Chef des Unternehmens Euro-Waldbrand, leitete eine großangelegte Übung auf einem Acker des passionierten Feuerwehrmanns Markus Osswalt bei Bubenheim und gab den Einsatzkräften wichtige Einblicke in moderne Löschtaktiken und -techniken. Schmidts bundesweit tätiges Team mit Sitz in Schwirzheim in der Eifel besteht aus Spezialisten mit umfangreichen Kenntnissen in der Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden. Es ist sowohl für luft- als auch bodengestützte Maßnahmen ausgerüstet. Der 46-jährige Schmidt ist seit 30 Jahren bei Werks- und Berufsfeuerwehren im Einsatz.

Das spezielle Löschfahrzeug für Vegetationsbrände wurde auf Herz und Nieren geprüft. Foto: Dell Mit einem Wasserrucksack und einer speziellen Löschlanze können Glutnester gezielt gelöscht werden. Foto: Dell Der Wasserrucksack fasst 20 Liter. Foto: Dell Mitglieder verschiedener Feuerwehren aus der VG Göllheim beteiligten sich an der außergewöhnlichen Übung. Foto: Dell Das spezielle Löschfahrzeug für Vegetationsbrände ist erst seit Kurzem in Göllheim stationiert. Foto: Dell Foto 1 von 5

