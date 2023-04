Ein Zimmerbrand in Albisheim hat am Ostermontag die Feuerwehr beschäftigt. In der Hauptstraße kam es im Erdgeschoss eines Wohnhauses zu einem Zimmerbrand in einem Nebenraum. Die alarmierten Feuerwehren der Verbandsgemeinde Göllheim verschafften sich mit Atemschutzgeräten Zugang zum brennenden Zimmer. Relativ schnell konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten lüftete die Feuerwehr das komplette Haus durch. Alle Räume wurden mit Spezialmessgeräten auf Rückstände von Atemgiften untersucht. Im Einsatz waren die Wehren aus Albisheim, Einselthum, Immesheim sowie Göllheim. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.