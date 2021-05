Das Oktoberfest in München ist abgesagt. Ein Paukenschlag mit Signaleffekt. Wie aber steht es um die großen Sommerfeste und Konzerte im Donnersbergkreis? Wenn man sich umhört, wird eines deutlich: Vieles hängt schlicht an der Frage, was genau eine „Großveranstaltung“ ist. Eine Definitionsfrage mit Folgen.

Mancher hat sich schon gewundert, dass die Plakate für die „Arena 2020“ mit Adel Tawil am 13. Juni und der Classic-Night tags zuvor noch immer hängen. Das hat seine Richtigkeit, denn abgesagt sind diese Konzerte in Kibo noch nicht, auch wenn es vor dem Pandemiehintergrund unwahrscheinlich ist, dass sie gespielt werden können. Im Hintergrund gibt es ein komplexes rechtliches Problem, von dem Timo Holstein, der von der Stadt Kirchheimbolanden mit der Umsetzung der Arena 2020 beauftragte Chef der Agentur „eigenARTevents.com“, nicht nur mit Sorgenfalten, sondern auch mit Wut im Bauch berichtet.

Holstein: „Davonstehlen aus der Verantwortung“

Großveranstaltungen sind bis Ende August nicht zulässig. Was aber ist eine „Großveranstaltung“? Von einer klaren Definition hängt letztlich ab, was unter dieses Verdikt fällt. „Ministerpräsidentin Dreyer will das nicht definieren. Da wird einfach davon ausgegangen, dass jeder weiß, was gemeint ist“, ärgert sich Holstein, denn die Unklarheit hat Folgen für die Frage von Haftung und Regress. Wenn nämlich eine Absage nicht von einer Behörde verordnet wird, bleibt der Veranstalter gegenüber den Künstlern und weiteren Vertragspartnern in der Haftung. „Das ist ein Davonstehlen aus der Verantwortung, ein Alleinlassen“, kritisiert er die Landesregierung, „man lässt die Veranstalter hängen.“ Er werde nun „den Teufel tun und sagen, das findet nicht statt.“ Das müsse er auch den vielen Ticketkäufern so erklären, die zur Zeit täglich bei ihm anriefen und sich nach dem Stand der Dinge erkundigten. Ihm sei klar, dass der Gesundheitsschutz eine solche Veranstaltung wenig wahrscheinlich mache, aber er brauche für eine Entscheidung Rechtssicherheit.

Das Problem betreffe nicht minder die Planung für den Kirchheimbolander Kultursommer insgesamt. Die sei fertig - aber mit der gleichen Unklarheit hinter jedem Termin, von der Unkalkulierbarkeit der Pandemieentwicklung ganz abgesehen. „Wird irgendwann eine Grenze bei 500 Besuchern gezogen, dann könnte der Kabarettabend im Schlosspark stattfinden“, nennt Holstein ein Beispiel. Dazu braucht es aber solche Klärungen. Deshalb sei auch der Werbeprospekt noch nicht im Druck.

Resi-Fest-Verschiebung „nicht zielführend“

Das Innenministerium bestätigte gestern auf Anfrage, dass ausdrücklich auf eine Zahlfestlegung für den Begriff „Großveranstaltung“ verzichtet werde. Was unter das Verdikt falle, müsse sich aus der Situation ergeben. „Wir sind da aber ein bisschen der falsche Ansprechpartner“, verwies Pressesprecher Joachim Winkler gestern auf die Verabredung, auf die sich alle Ministerpräsidenten bei ihrer Videoschalte mit der Bundeskanzlerin letzte Woche verständigt hätten. An dieser Festlegung werde sich wohl auch nichts ändern bis zur nächsten Abstimmung der Regierungschefs am 30. April.

Schwer tut sich Kibos Stadtbürgermeister Marc Muchow, der seinerseits mit dem unklaren Begriff „Großveranstaltung“ hadert, nicht nur mit der Arena 2020, sondern ebenso mit dem Residenzfest Anfang August. Vom Gefühl her müsse er sagen, dass man es wohl nicht werde stattfinden lassen können. Aber er denke auch daran, was das für die Vereine bedeute: „Viele bauen beim Residenzfest ihr Jahresbudget auf.“ Insofern sei das alles andere als eine einfache Entscheidung, die er jetzt in diesen Tagen mit seinen Beigeordneten und im Benehmen mit den Stadtratsfraktionen treffen müsse. Es gebe Alternativideen, die CDU etwa schlage eine Art Internetfest vor, bei dem man zuhause feiert und über Videoschalten miteinander vernetzt sein könne, so etwas habe man in der Südpfalz kennengelernt. Auch eine Verschiebung sei angedacht, was er aber wegen drohender Terminverdichtung im Herbst „nicht zielführend“ fände.

Vettermann: „Wir brauchen Rechtssicherheit“

Noch nicht definitiv entschieden ist auch über die Absage des Nordpfälzer Herbstfestes in Rockenhausen am zweiten September-Wochenende. Gleichwohl hält Stadtbürgermeister Michael Vettermann ein Festhalten an dem Spektakel – alleine zum Festumzug am Sonntagnachmittag kommen in der Regel zwischen 5000 und 10.000 Besucher – aus heutiger Sicht für „sehr unwahrscheinlich“. Die Verantwortlichen hätten die Angelegenheit jedoch aus zwei Perspektiven zu betrachten: „Das Ganze hat eine moralische und eine vertragliche Ebene.“ Und Letztere bedeutet: Die Stadt hat mit manchen Herbstfest-Akteuren bereits verbindliche Abmachungen getroffen. „Wir brauchen also Rechtssicherheit, damit wir nicht anschließend für etwaige Ausfallkosten aufkommen müssen“, betont Vettermann. Neben der genannten Frage, was genau unter „Großveranstaltungen“ zu verstehen ist, muss auch das (vorerst) auf 31. August datierte Ende der Verbotsfrist beachtet werden. Das Fest in Rockenhausen wäre also theoretisch möglich - aus gesellschaftlicher Sicht für ihn aber kaum vertretbar: „Gerade solche Events waren ja Hotspots für die Übertragung des Virus. Da ist es der Bevölkerung kaum vermittelbar und angesichts bestimmt strenger Hygienevorschriften auch schwer praktikabel, kurz darauf eine solche Massenveranstaltung durchzuführen.“

Vettermann erhofft sich daher in den kommenden Wochen Entscheidungshilfen „von oben herunter“, etwa von der nächsten Ministerpräsidentenrunde am 30. April. Und er blickt nach Bad Dürkheim: Wird der dortige Wurstmarkt - was sehr wahrscheinlich ist - wegen der Pandemie abgesagt, könnte das auch für Rockenhausen eine Absage des Herbstfestes erleichtern: „Das ist das gleiche Bundesland, exakt der gleiche Zeitraum - für uns wäre das schon ein wichtiger Fingerzeig.“

Jacob: „Begriff mit Leben füllen“

Die Johannisnacht in Winnweiler sei bereits abgesagt. „Es war absehbar, dass es eher unwahrscheinlich sein wird, dass das erlaubnisfähig sein könnte. Und wir wollten keine unnötigen Kosten provozieren“, sagte dazu Orts- und Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob. Zum Oktobermarkt gibt es noch keine abschließende Entscheidung, sicher aber sei, dass es kein Festzelt geben werde. Wenn etwas möglich sei, dann eher ein Fest im Freien. Entschieden werden soll darüber Ende Juli/Anfang August. „Vieles wäre einfacher, wenn das Land den Begriff ’Großveranstaltung’ mal mit Leben füllen würde“, kritisiert auch Jacob die Vagheit im Umgang mit dem Begriff. Näher definiert sei der Begriff im Versammlungsrecht, das darunter Veranstaltungen ab 5000 Besucher aufwärts vorsehe. Das könne kaum die vom Land gemeinte Kategorie sein, umso mehr wäre eine Klärung geboten. Die VG empfehle zur Zeit gleichwohl, bis 31. August von Veranstaltungen abzusehen, auch von Kerwen. Es sei nicht davon auszugehen, dass solche Veranstaltungen bis dahin genehmigungsfähig sein könnten, meint Jacob.

So, wie es sich momentan darstellt, müsse man davon ausgehen, dass das Torbogenfest in Göllheim August ausfällt, sagt Orts-Chef Dieter Hartmüller. Sicher sei, dass es kein großes Bühnenprogramm geben könne – das hatte sich in den letzten Jahren zum großen Publikumsmagneten entwickelt. Es sei zu überlegen, ob man in kleineren Gruppen etwas machen könnte. Hartmüller denkt dabei an das Kuchenbüfett der Landfrauen im Haus Gylnheim, er könne sich ebenso für eine gewisse Besucherzahl eine Öffnung der Höfe des Uhl’schen Hauses oder der Scheune Behlen vorstellen, vielleicht auch einen Walking Act mit einer Jazz-Band. „Aber da müssen wir die weitere Entwicklung abwarten“, so Hartmüller. Er sei aber froh, „dass uns das in diesem Jahr erwischt und nicht im Jubiläumsjahr 2019“, da hätte es aufwändige Vorbereitungen und eine große Veranstaltungsvielfalt zunichte gemacht. Prognosen für den Oktobermarkt könne er auch noch nicht geben; geplant sei, dann ja auch die abgesagte Leistungsschau nachzuholen. Über allem aber steht weiterhin die Überschrift: „Gesundheitsschutz geht vor.“