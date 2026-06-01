Ein Wanderweg, der in großen Teilen durch den Donnersbergkreis führt, könnte „Deutschlands schönster Wanderweg“ werden: der Pfälzer Höhenweg. Dieser führt auf rund 114 Kilometern, 3400 Höhenmetern im Auf- und Abstieg und sieben Etappen von Winnweiler bis nach Wolfstein im Kreis Kusel durch das Pfälzer Bergland. Es geht über Dannenfels, die Aussichtspunkte Moltkefels, vorbei am Ludwigsturm, nach Falkenstein und zur dortigen Burg, hinein ins Mordkammertal bis zum Bastenhaus, später weier über Würzweiler, entlang der alten Römerstraße, ins idyllische Enzelbachtal bis nach Rockenhausen. Bei einer weiteren Etappe kommen die Wanderer vorbei an der Burgruine Randeck mit Blick über das Alsenztal und auf den Donnersberg, weiter zur romantischen Moschellandsburg bis nach Obermoschel. Danach begibt man sich ins Kuseler Land.

Nun ist der Pfälzer Höhenweg in der Kategorie Mehrtagestouren für die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ des „Wandermagazins“ nominiert. Dabei muss sich der Pfälzer Höhenweg mit Konkurrenten wie dem Himmelsstürmerweg im Allgäu, dem Druidensteig im Westerwald oder dem Goldsteig im Bayerischen Wald messen. Für die Mehrtagestouren sind zehn Kandidaten nominiert; abgestimmt werden kann online bis zum 30. Juni unter https://wandermagazin.de/wahlstudio. Auch bei den Tagestouren gibt es zehn Bewerber; zwei Pfälzer Touren sind dort nominiert. Pro Kategorie kann jeweils eine Stimme abgegeben werden. Der Wanderweg, der die meisten Stimmen erhält, darf sich am Ende mit dem Titel schmücken.

Mit dem Pfälzer Höhenweg schickt die Pfalz Touristik einen „echten Wanderklassiker ins Rennen, der seinem Namen alle Ehre macht“, wie es in der Beschreibung heißt. Weite Höhenzüge, stille Wälder, offene Wiesen und kleine Dörfer prägen das Bild des beliebten Wanderweges. Und genau diese Landschaft bietet auch der Donnersbergkreis. Wer hier unterwegs ist, erlebt die Pfalz von ihrer ursprünglichen, ruhigen Seite. „Die liebliche, leicht bewaldete Hügellandschaft des ursprünglichen Pfälzer Berglandes ist das eine. Weite Höhenzüge, Wälder, Wiesen und Äcker, die für ein abwechslungsreiches Landschaftsbild sorgen, sind das andere“, wirbt der Donnersberger Touristik Verband auf seiner Homepage für den Pfälzer Höhenweg.