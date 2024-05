Der Verein der Freunde und Förderer Abteilung Fußball TSG Zellertal 1900 hat das vor zwei Jahren gesteckte Ziel erreicht, die 100-Mitglieder-Marke zu durchbrechen. Die Mitgliederzahl ist von 87 auf 117 gestiegen, bilanziert Vorsitzender Lothar Wandel. Er will 2025 die Verantwortung und jüngere Hände legen.

Dankbar ist Wandel speziell den Zugängen aus dem Bereich der neuen AH. Nachholbedarf macht der Vorsitzende nach wie vor beim Nachwuchs aus. Aus der Elternschaft der Nachwuchskicker dürfte bei nur 24 Euro Jahresbeitrag mehr kommen, betonte er.

Vereinszweck ist die nachhaltige und konstante Förderung und Unterstützung der Fußballer der TSG Zellertal, erklärt Wandel die Philosophie: „Dabei geht es um Ausstattung der Spieler mit Trikots, Fußballschuhen oder Trainingsanzügen oder auch um Materialien für optimale Trainingsarbeit. Wir bezahlen keine Pseudo-Profis oder Profitis, sondern fördern ehrlichen Fußball mit einem Hauptaugenmerk auf der Nachwuchsarbeit. Uns liegt die Jugendarbeit am Herzen. Wo TSG drauf steht, soll auch TSG drin stecken.“

Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren

Der Förderverein ist längst zu einem Standbein der TSG-Fußballer geworden. Seit Gründung des Fußball-Fördervereins 2008 unterstützte er die Fußballer mit mehr als 80.000 Euro. „Dafür können wir uns nur ganz herzlich bedanken“, betont Fußball-Abteilungsleiter Jörg Schwarz.

Lange Zeit half das Oliandi-Fest in Zell dem Förderverein Kasse zu machen, weil er die Parkplatzgebühren kassieren durfte. Nach dem Ende von Oliandi öffnete Georg Schwedhelm dem Förderverein die Tür ins Weingut Klosterhof – mehr als 1000 Euro machte der Förderverein dort 2023 Gewinn. Die Neuauflage im Klosterhof hat drei Termine: am 11. und am 12. Mai sowie am 8. September sind die Kicker mit einem Weinausschank und kleinen Speisen am Start. Beim „Zauberhaften Zellertal“, das in diesem Jahr in Zell stattfindet, kann der Förderverein am 23. Juni im Weingut Wick bei Martina und Jochen Wick etwas für seine Kasse tun.

2025 wollen Lothar Wandel und der Zweite Vorsitzende Volker Sprenger den Weg an der Vereinsspitze für junge Leute mit frischen Ideen frei machen. Weiter am Ball bleiben, sich weiter im Förderverein für die TSG-Fußballer zu engagieren – Ehrensache für das Führungsduo, das den Verein mit Schatzmeister Sven-Peter Schlösser und Schriftführerin Sabrina Griebe führt.