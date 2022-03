Gleich doppelt möchte die Evangelische Jugend Obermoschel die vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine unterstützen: erstens mit der Beteiligung an der Sachspenden-Sammelaktion der Evangelischen Jugend der Pfalz, zweitens mit der Organisation eines Flohmarkts am Samstag, 2. April, dessen gesamter Erlös ebenfalls gespendet werden soll.

Der Flohmarkt findet von 13 bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Obermoschel statt. Es gilt das Motto „Pay what you want“ – das heißt jeder bestimmt selbst, was er für die angebotenen Waren zahlen möchte. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.

Wer Hilfsmittel für die Sachspenden-Aktion zur Verfügung stellen möchte, kann diese noch am Donnerstag, 31. März, und Freitag, 1. April, jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Kirchenstraße 13 in Obermoschel abgeben. Der von der Evangelischen Jugend der Pfalz initiierte Hilfstransport geht ins westpolnische Cieplice. Dort unterhält die polnisch-orthodoxe Kirche eine Sammelstelle für Hilfsgüter in die Ukraine. Benötigt werden: Verbandsmaterial (Bandagen, Wund-Gaze, Desinfektionsmittel, Pflaster, Erste-Hilfe-Sets), Hygieneartikel (feuchte Tücher, Damenbinden, Hygieneflüssigkeiten, Toilettenpapier), Produkte für Kinder (Windeln, Milchpulver für Säuglinge, Lebensmittelkonserven für Kleinkinder), Decken und Schlafsäcke sowie Stromaggregate; nicht gebraucht werden Kleider oder andere Utensilien.

Geldspenden sind möglich auf das Konto des Landesjugendpfarramts, Sparkasse Kaiserslautern, IBAN DE28 5405 0220 0000 1119 48, Swift-BIC: MALADE51KLK, Vermerk „Spenden Ukrainehilfe“. Damit finanziert das Diakonische Werk den Kauf von Medikamenten. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt.