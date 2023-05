Ein Tief über Italien, angereichert mit Wolken und kühler Luft, dehnt sich nordwärts aus und versorgt uns bis Freitag mit Regenfällen oder Schauern.

Am Wochenende gewinnt ein von den Azoren bis nach Skandinavien ausgerichteter Keil vorübergehend ein wenig Einfluss auf das Wetter in Mitteleuropa. Labilität in der Atmosphäre hält jedoch ein gewisses Schauerrisiko aufrecht. Daher bleibt es weiterhin recht wechselhaft bei in etwa der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen.

Vorhersage

Donnerstag: Die Wolken geben den Takt an. Mit etwas sonniger Einstrahlung können sich über Mittag teilweise gewittrige Regengüsse entwickeln. Ab dem Abend und in der Nacht regnet es dann zeitweise aus dichter Schichtbewölkung. Die Temperaturen bewegen sich im kühlen Bereich.

Freitag: Zunächst bleibt der Himmel noch grau, und es kann mancherorts etwas tröpfeln. Im Tagesverlauf stellen sich dann zwar einige schüchterne Aufheiterungen ein, trotzdem sind auch noch einige Schauer möglich. Es bleibt kühl.

Samstag: Sonne und Wolken wechseln sich miteinander ab. Ab Mittag können die Wolken dunkler und bedrohlicher werden und lokale Regengüsse produzieren. Möglicherweise könnte es dabei auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen steigen an.

Sonntag: Es bleibt bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Ab Mittag werden die Haufenwolken wieder mächtiger und entladen sich an manchen Stellen in Form kleinerer Schauer. Die Temperaturen bleiben erträglich.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es voraussichtlich ziemlich durchwachsen weiter. Gelegentliche Regenfälle oder Schauer drücken die Temperaturen leicht nach unten. Die Sonne bleibt eher in der Außenseiterstellung.