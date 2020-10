Nachdem bereits vor einigen Tagen erste Vorboten gesichtet wurden, hat die erste große Welle des Kranichzuges in diesem Herbst nicht lange auf sich warten lassen.

Am Freitag flogen um die 2700 „Vögel des Glücks“ in 21 Zügen über den Donnersberg hinweg. Das teilt Adolf Stauffer von der Kranich-Meldezentrale in Winnweiler mit. „Sie hatten es ziemlich eilig, denn sie brauchten nur eine gute Stunde für ihren Durchzug“, so Stauffer. Sie überflogen den ganzen Kreis von Obermoschel im Norden und Münchweiler im Süden und von Gauersheim im Osten bis Gundersweiler im Westen.

Die Nabu-Kreisgruppe bittet um Meldungen an die Kranich-Meldezentrale, Telefon 06302 2528.