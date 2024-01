Nach den Kapriolen am Mittwoch beruhigt sich in den kommenden Tagen das Wetter bei nach wie vor eisigen Temperaturen. Am Donnerstag kann es allerdings nochmals kräftig schneien und glatt werden. Nächste Woche wird es milder.

Hinter der nach Baden-Württemberg abziehenden Kaltfront erreicht nochmals ein Schwall kalter Polarluft unsere Region. Von Westen wandert ein Hoch über Mitteleuropa hinweg nach Rumänien und sorgt bis zum Wochenende für ruhiges und trockenes Winterwetter. Vermutlich zum Montag werden aber vom Atlantik neue Störungen mit milderer Luft im Gepäck erwartet.

Vorhersage

Donnerstag: Bis etwa zum Mittag kann es aus kompakten Wolken tüchtig schneien. Es muss weiterhin mit erheblicher Glätte auf Straßen und Gehwegen gerechnet werden. Gleichzeitig versinkt die Landschaft in ein dickes Winterkleid. Die Temperaturen überschreiten kaum den Gefrierpunkt. Am Nachmittag lässt der Niederschlag nach, die Wolkendecke lockert auf und die allmählich untergehende Sonne spendet noch einige erhellende Strahlen.

Freitag: Nach eisiger Nacht verwöhnt uns für längere Zeit die Wintersonne. Nur einige harmlose Wattewölkchen zieren den blauen Himmel. Die Temperaturen pendeln über Mittag um den Gefrierpunkt.

Samstag: Nach einer weiteren sehr kalten Frostnacht gibt es wieder reichlich Sonnenschein. Erst gegen Abend ziehen von Westen her Wolken auf. Bei winterlichen Temperaturen bleibt es trocken.

Sonntag: Zum Teil dichte Wolken, die sich mit gelegentlichem Sonnenschein abwechseln, ziehen über die Region hinweg. Es bleibt trocken und nach wie vor frostig. Zum Abend frischt der Süd- bis Südwestwind auf. Dieser kündigt dann auch den Wetterumschwung an.

Weiterer Trend

Am Montag überquert uns ein Regengebiet mit lebhaftem und milderem Südwestwind. Auf zunächst noch kaltem Boden kann es stellenweise gefrieren. Bis Mittwoch setzt sich das mildere Wetter zunehmend durch, bei spürbarem Wind fällt gelegentlich Regen oder Sprühregen.