Bis Pfingstmontag stehen uns in der Region freundliche Tage mit reichlich Sonnenschein zu bevor. Die Temperaturen halten sich allerdings noch im moderaten Frühsommerbreich.

Das kräftige und stabile Hochdruckgebiet über dem Atlantik, also westlich von den Britischen Inseln, hat seinen Keil bis nach Mitteleuropa ausgedehnt und bestimmt zumindest bis zum Pfingstsonntag das Wetter in unserer Region. Ab Pfingstmontag erreichen uns dann voraussichtlich von Skandinavien beziehungsweise Osteuropa her einige Feuchtepakete, die vorübergehend einen wechselhafteren Witterungscharakter einleiten.

Vorhersage

Donnerstag: Nach frischer Nacht scheint verbreitet die Sonne von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Die Luft kann sich bis zum Nachmittag auf erträgliche Werte erwärmen. Der Nordostwind weht jedoch zeitweise unangenehm.

Freitag: Heute ziehen mit dem Nordostwind dünne Schleierwolken übers Land und zieren den blauen Himmel. Sonst scheint aber die Sonne, allerdings zum Teil milchig verschleiert. Die Temperaturen verändern sich im Vergleich zum Vortag nur unwesentlich.

Samstag: Heute strahlt die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel herab und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen etwas an und werden wegen des sich leicht abschwächenden Windes als angenehm empfunden.

Sonntag (Pfingsten): Der Tag startet mit blauem Himmel und Sonnenschein. Die Temperaturen klettern dabei in den angenehm frühsommerlichen Bereich. Zum Nachmittag ziehen jedoch von Norden her Wolkenschleier auf und lassen die Sonne nur noch verschwommen durchscheinen.

Weiterer Trend

Heute wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Gelegentlich können die Wolken auch mal etwas dunkler und mächtiger werden und einige Tropfen oder kleinere Schauer fallen lassen. Sonst sollte es aber weiterhin trocken bleiben. Die Temperaturen werden allerdings um einige Grade nach unten gedrückt. In den Tagen nach Pfingsten geht es meistens durchwachsen weiter. Dabei wechseln sich Wolken mit einigen größeren Aufheiterungsphasen ab. Zwischendurch kann es auch mal etwas regnen oder es treten örtliche Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen gehen zunächst noch zurück, steigen aber ab Wochenmitte wieder spürbar an.