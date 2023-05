In Winnweiler gibt es am Wochenende nicht nur das Bockbierfest, sondern auch noch was auf die Ohren: Die Ortsgemeinde soll ihre eigene Hymne bekommen.

Aufgerufen dazu hat der Radiosender SWR 1, der am Sonntag, von 13 bis 18 Uhr live vom Schlossplatz überträgt. Winnweiler nimmt als eine von fünf Gemeinden an der Reihe „Heimspiel“ des Senders teil.

Komponiert und aufgeführt werde die Hymne von den Mitgliedern der Sängervereinigung Winnweiler und des Gesangsvereins Hochstein, verrät Ortsbürgermeister Rudolf Jacob im Vorfeld. Die Melodie basiere auf dem bekannten 80er-Jahre-Hit „What’s Up“ von der Gruppe 4 Non Blondes – dabei seien bestimmte Vorgaben zu beachten. So sind etwa Begriffe vorgegeben, die im Text enthalten sein müssen.