In Erfurt stehen die besten Spieler Deutschlands an der Platte. Auch drei Starter aus dem Donnersbergkreis sind bei der DM dabei.

Zwei Bronzemedaillen gab es für Ilja Kratschmer bei den deutschen Meisterschaften der Tischtennisspieler in der Leistungsklasse A. Der aus Winnweiler stammende Angriffsspieler räumte damit gehörig ab. Auch die Oberligaspielerinnen Sylke Bayer und Silke Ermel von der TSG Zellertal hatten ihre Momente und kehrten ebenfalls mit Medaillen um den Hals nach Hause zurück.

„Für mich bei den Ü55-Damen wäre es schon ein Erfolg, wenn ich mal aus der Gruppenphase käme“, hatte Oberligaspielerin Silke Ermel vor der DM, die für alle Altersklassen von der Jugend bis hin zu den Senioren seit vergangenem Donnerstag in Erfurt stattfanden, gesagt. Es sollte bei dem Megaevent des Deutschen Tischtennisbundes nicht nur bei der Hoffnung für Ermel bleiben.

In allen Vorrundenspielen durchgesetzt

Denn in der Vorrunde setzte sie sich in all ihren Gruppenspielen durch. Gegen Marion Binder (TSV Ansbach) und Cornelia Kober (TTC Holzwickede), gab es jeweils einen glatten 3:0-Erfolg. Eng wurde es lediglich gegen die am Ende sieglose Gruppenletzte Cornelia Walter (SG Blau-Weiß Eggersdorf), gegen die sie gleich zweimal in Satzrückstand geriet. Im K.o.-Feld hatte Ermel als Gruppensiegerin dann zuerst ein Freilos, bevor sie im Viertelfinale auf Gudrun Rynders (TuS Xanten) traf, der sie deutlich in drei Sätzen unterlag. Deutsche Meisterin der Seniorinnen 55 wurde erwartungsgemäß Tatjana Michajlova (PSV Oberhausen).

Im Doppel scheiterte Ermel an der Seite von Andrea Tischer (SG Arheilgen) bereits an der Auftakthürde. Im Mixed hingegen kam Ermel an der Seite von Joachim Baustert (VfR Simmern) sogar bis ins Finale, unterlag dort den Viola Burkert (SC Eintracht Berlin) und Jan Hermann (Hertha BSC Berlin) in drei Sätzen. Aber immerhin gab es eine Silbermedaille.

Nicht das notwendige Glück

Die Zellertalerin Sylke Bayer hatte hingegen nicht das notwendige Glück, aus der Gruppenphase der Seniorinnen 50 herauszukommen. Wegen eines Satzes scheiterte die Zellertalerin am Weiterkommen. Sie siegte zwar gegen die spätere Gruppenzweite Sonja Neudecker (TSV Bogen), hatte gegen Alexandra Dollmann (VfR Altenmünster) und Christiane Thön (TTC Paderborn) jedoch das Nachsehen. An der Seite von Dana Dittrich scheiterte Bayer im Doppel bereits in der ersten Runde. Ihren Erfolg hatte sie dann aber im gemischten Doppel an der Seite von Daniel Sporcic. Bis ins Halbfinale drang sie mit dem Andernacher vor und heimste so die bronzene Medaille ein.

Ilja Kratschmer aus Winnweiler, der künftig für den Oberligisten TTC Nünschweiler aufschlägt, hatte bei den deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen bereits nach der Vorrunde die Segel streichen müssen. In der Klasse der Erwachsenen bis zum Leistungswert von 2000 Punkten, dem Turnier der stärksten Leistungsklassenspieler, scheiterte er in der Gruppenphase mit drei Niederlagen. Zum Auftakt hatte er gegen Lukas Böldt (Berlin) in einer sehr engen Partie knapp das Nachsehen. Alle Durchgänge gingen in die Satzverlängerung. Gegen den späteren Gruppenzweiten Jan Fichtner (Niedersachsen) verlor Kratschmer in vier Sätzen, zum Abschluss gegen Gruppensieger Leon Hartmann (Bayern)mit 0:3.

Großer Erfolg

Ein großer Erfolg gelang Kratschmer allerdings im Doppel, als er an der Seite des Saarländers Til Sander ins Halbfinale einzog und gegen Alexander Meyer/Nico Zimon hauchdünn in der Satzverlängerung des fünften Durchgangs verlor. Immerhin blieb eine Bronzemedaille. Auch im Mixed kam Kratschmer an der Seite von Kerstin Beck (Hessen) bis ins Halbfinale und strich abermals den dritten Rang ein.